El PP presenta alegaciones al Gobierno contra la "resignificación" de la Jefatura de Via Laietana

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, registra la propuesta del grupo - PP

El PP de Catalunya ha presentado formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las alegaciones para oponerse a la "resignificación" de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, en Barcelona, en espacio de memoria democrática.

En un comunicado este miércoles, los populares han explicado que se oponen a la conversión del edificio porque "no se encuentran relaciones de forma concreta, tangibles y demostrados hechos de singular relevancia, de significación histórica o simbólica que justifiquen la incoación del procedimiento".

El PP, además, critica "lo difuso e inconcreto de los hechos alegados por el Gobierno para justificar el cambio de uso", y apunta que el edificio está en plena operatividad.

EL PP NO LO VE "JUSTIFICADO"

"Su cambio de usos debería estar justificado con algo más que estimaciones que no se sustentan en hechos o datos contrastados como podrían ser resoluciones judiciales o estudios históricos de rigor", sostiene el mismo comunicado.

Así, afirman que "la pretensión del Gobierno es poner el foco en lo que ha podido ocurrir en el edificio a partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, es decir, poner en foco solo lo acontecido durante 37 de sus 96 años de uso".

Cabe recordar que la comisaría fue designada lugar de memoria y la Fiscalía acordó indiligencias para investigar delitos de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos mediante torturas durante la dictadura de Franco.

En el mismo comunicado, el PP ha propuesto instalar en el edificio un espacio de memoria "dedicado a las víctimas del terrorismo y al reconocimiento de la lucha contra el terrorismo por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".