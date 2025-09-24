El PP propone a Juan Milián como senador autonómico por Catalunya

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP registrará este jueves en el Parlament una solicitud que propone a Juan Milián como candidato a senador autonómico por Catalunya, informa el partido este miércoles en un comunicado.

Es portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona y coordinador general de Estrategia y Comunicación del partido en Catalunya, y fue diputado del Parlament en las legislaturas IX, X y XI.

Juan Milián (Morella 1981) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa.

Ha sido profesor asociado en la UB y miembro del Consejo Rector del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Ha escrito y publicado ensayos políticos, como 'El proceso español' y '¡Liberaos!', ambos en la editorial Deusto.