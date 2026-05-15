El PP reclama al Govern rebajas fiscales y ayudas a familias y la gratuidad de la educación 0-3

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament Belén Pajares ha reclamado al Govern que impulse "una verdadera política de apoyo a las familias" que pase por la aportación de más ayudas directas, rebajas fiscales, medidas de conciliación familiar y la gratuidad de la etapa 0 a 3 años de la educación.

Con motivo del Día Internacional de la Familia, la diputada ha lamentado que el Ejecutivo de "la espalda" a las familias, y ha señalado que todas estas medidas se encuentran recogidas en una moción de los populares en el Parlament que fue aprobada en noviembre y que, según ella, el Govern no ha empezado todavía a cumplir, informan en un comunicado.

Pide recuperar la prestación universal por hijo a cargo hasta los 3 años, reducir al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para la adquisición de vivienda habitual y una ayuda de 500 euros al mes durante 2 años para madres jóvenes con pocos recursos, así como una bonificación del 35% de las cotizaciones de la Seguridad Social para contratar cuidadores de hijos menores de 6 años.