El PP de Tarragona exige medidas para "frenar el aumento de los delitos contra la libertad sexual"

TARRAGONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha reclamado medidas para "frenar el aumento de los delitos contra la libertad sexual" en el municipio, que cifra en un 12,5% basándose en el balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2025.

En una rueda de prensa este martes junto a la diputada en el Congreso Elisa Vedrina y el diputado en el Parlament Pere Huguet, Martorell ha señalado a las "políticas de la izquierda y la extrema izquierda como las culpables del aumento tan alarmante de los últimos datos de criminalidad", informa el PP en un comunicado.

"Nuestra sociedad no se puede permitir un aumento de más del 12% de los delitos contra la libertad sexual y de más de un 23% en otros delitos sexuales sin penetración. Son datos muy preocupantes que contrastan con la delincuencia convencional, que ha bajado ligeramente", ha agregado.

Martorell ha relacionado el aumento de delitos contra la libertad sexual con las "reformas penales mal planteadas, hechas desde la ceguera ideológica, que han comportado rebajas de condena a agresores sexuales".

Por ello, ha defendido endurecer las penas en casos de multirreincidencia y una reforma del Código Penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las condenas en delitos sexuales graves, y ha concluido: "Esta es la línea que defiende el presidente Alberto Núñez Feijóo y que aplicará cuando sea presidente del Gobierno".