PP ve una "deriva alarmante" en las 250.000 jeringuillas retiradas de la calle en Barcelona en 5 años

Daniel Sirera alerta de la "deriva alarmante" por la recogida de jeringuillas. - PP

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertado de la "deriva alarmante" tras la retirada de más de 250.000 jeringuillas en 5 años de las calles de la ciudad y que en 2024 se retiraran casi 70.000.

En un comunicado este jueves, ha explicado que los datos los han conocido a través de una respuesta interna del gobierno municipal a una pregunta de los populares, y que por ello ha pedido medidas como policía fija en las calles con más problemas, refuerzo de la limpieza y blindar parques infantiles y entornos escolares.

Sirera ha considerado que "el aumento de las jeringuillas en las calles muestra el fracaso político del gobierno municipal de Collboni. No es lógico que existan 15 salas de venopunción habilitadas en toda la ciudad y que, aun así, muchas personas drogodependientes terminen consumiendo en plena vía pública".