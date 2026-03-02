El PP ve una "escenificación" la enmienda de ERC a los Presupuestos y cree que acabarán apoyándolos

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha tildado de "escenificación" la enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat por parte de ERC, y ha augurado que los republicanos acabarán apoyándolos.

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Rodríguez ha señalado que si no se aprubean las cuentas "se abriría ineludiblemente un escenario electoral" y cree que el Govern de Salvador Illa no las llevaría al Parlament si no pensara que las puede aprobar.

"No creo que el PSC se aventure a presentar unos Presupuestos, arriesgarse a que no le salgan aprobados y encontrarse en la tesitura de tener que convocar elecciones o no hacerlo", ha dicho.

Y ha afirmado que los socialistas "quedarían muy retratados" si no convocaran elecciones después de que en 2024 fuera precisamente ERC quien convocara las elecciones después de no aprobar unas cuentas.

"Todos estos elementos son los que nos hacen pensar que estamos ante una escenografía en que ERC dice a mí estos presupuestos no me gustan, pero al final los acabarán apoyando", ha sostenido.

ENMIENDAS AL ARTICULADO

Preguntado por si el PP presentará enmiendas al articulado del proyecto de los Presupuestos si no prospera ninguna de las enmiendas a la totalidad presentadas, Rodríguez ha asegurado que no renunciarán a enmendar parcialmente las cuentas.

"Evidentemente será mucho más laborioso, pero creo que también es una forma mucho más eficaz de demostrar cuál es nuestra voluntad en relación con los Presupuestos y de hacerlo de forma detallada con enmiendas parciales. Evidentemente no renunciaremos", ha zanjado.

VIVIENDA Y REGULACIÓN DE ALQUILERES

El líder popular expresado así la voluntad de incidir en unos Presupuestos que el PP considera que están basados "en un esquema fiscal que responde a los criterios fundamentales de la izquierda".

Rodríguez ha reiterado su oposición al "intervencionismo" en materia de vivienda con medidas como la limitación de la compra especulativa, con la que considera que se afecta el derecho a la propiedad privada.

Finalmente, también en materia de vivienda, ha afirmado que el partido trabaja "con la posibilidad de presentar un recurso" en el Tribunal Constitucional contra la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, sobre lo cual ha dicho que se tendrán novedades en las próximas semanas.