El premio extraordinario de La Grossa de la Diada recae en el número 13025

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El premio extraordinario de 2 millones de euros de La Grossa de la Diada 2025 ha recaído en el número 13025 de la serie 25, informa Loteries de Catalunya en un comunicado este jueves.

Asimismo, el primer premio (50.000 euros) ha sido para el 13025, el segundo (20.000 euros) para el 14004 y el tercero (10.000 euros), para el 43394.

Este viernes sale a la venta La Grossa de Cap d'Any, con un premio de 200.000 euros por billete de 10 euros y cuyo sorteo se celebrará el 31 de diciembre.