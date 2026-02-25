El premio Nobel László Krasznanorkai: "No me llevo muy bien con el poder"

El escritor László Krasznahorkai durante una rueda de prensa en el CCCB, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El autor visita España por primera vez tras recibir el Premio Nobel de Literatura 2025. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista húngaro László Krasznanorkai, Premio Nobel de Literatura 2025, ha asegurado este miércoles en Barcelona que las cosas no van bien en el contexto mundial: "No me llevo muy bien con el poder, no me he llevado y no creo que me lleve".

En su primera aparición internacional tras la entrega del Nobel, Krasznanorkai, que ha hablado de lo que significa para él la literatura y cómo ha influido en él su Hungría natal, ha afirmado que el poder es "muy limitado" y solo ve a las personas como unidades y una forma de conseguir dinero.

El autor de 'Melancolía de la resistencia', 'Guerra y guerra' o 'Tango satánico' ha mostrado su esperanza en que haya "algún tipo de cambio" en Hungría en las elecciones que se celebran en abril, y si esto no se produce ha recomendado a los húngaros huir y que otros países los acepten.

El escritor, que participa este miércoles por la tarde en un acto en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) tras cancelar su presencia en el Festival Kosmópolis el pasado octubre, ha dicho que "las cosas no van bien, nunca han ido bien", ni siquiera en las cavernas, pero que siempre ocurre algo que permite seguir funcionando.

Ha subrayado que se está en un mundo en que las declaraciones de la clase política "nunca dicen nada" y que se desconoce qué ocurre y dónde se toman decisiones que tienen unas consecuencias muy graves.

"SIEMPRE ESTAMOS VIVIENDO EN EL APOCALIPSIS"

Se ha referido a la expresión 'maestro del apocalipsis' con la que lo bautizó la intelectual Susan Sontag, y ha afirmado que para él no es el último momento: "Apocalipsis es algo continuo, caer y levantarse. Siempre estamos viviendo en el apocalipsis, estamos viviendo ahora".

Ha dicho que se siente honrado por el calificativo que le dedicó tanto a él como al director de cine Béla Tarr, pero ha bromeado que se equivocó con la palabra apocalipsis y que la de maestro "es una exageración".

Sobre su amistad con el director, fallecido a principios de año, ha afirmado que ha sido un amigo hasta el final de su vida y ha admitido que no era fácil trabajar con él porque era "muy exigente con todos y consigo mismo".

Krasznanorkai ha afirmado que cuando era joven pensaba que la revolución radical era la única solución de ir contra todo, pero que ahora lo ve de una forma más dual, ya que observa lo peor de la raza humana pero al mismo tiempo se llama la atención a sí mismo porque ha ocurrido otras veces, señalando que "gente mala" como el dirigente ruso Vladimir Putin siempre ha existido.

El escritor ha rememorado que su Hungría natal siempre es tangible en sus libro y cómo se convirtió en un "teatro de títeres del Kremlin" en la época comunista y cómo los húngaros mitificaban la Europa occidental, y ha recordado el choque que sintió cuando pudo salir por primera vez de su país.

EL ARTE "HACE VOLAR"

Ha defendido el arte por el efecto que puede producir de "hacer volar" y ha alertado de que uno no se puede quedar en el mundo de los aparatos tecnológicos, aunque ha admitido que él está en un camino distinto al pensamiento mayoritario.

La editora de Acantilado, Sandra Ollo, que publica su obra en castellano, ha dicho que el autor habla de un mundo nebuloso y que ningún lector sale "indeleble", mientras que su editora en catalán Mariona Bosch, de Edicions del Cràter, ha destacado la profundidad en su literatura.