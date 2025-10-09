El Premio Planeta 2025 selecciona sus diez novelas finalistas

Archivo - Vista general de la Gala de entrega del 73 premio Planeta de Novela, en el Museu Nacional d'Art de Barcelona (MNAC), a 15 de octubre de 2024, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 74 Premio Planeta, que se falla el próximo miércoles 15 de octubre en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha seleccionado sus diez novelas finalistas entre los 1.320 originales presentados, informa la editorial Planeta este jueves en un comunicado.

Las novelas finalistas son 'Todos ríen', de Noelia Espinar; 'Ghosting', de Salva Rubio; 'Por su gran culpa', de Mauro Corti; 'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo), y '¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo)

Completan los finalistas 'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste', de Keith Astra (seudónimo); 'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo); 'La muerte de la diosa', de José Antonio Ariza; 'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro, y 'Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa.

El Premio Planeta otorgará 1 millón de euros a la obra ganadora y 200.000 a la novela finalista, y el jurado está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López --directora de Editorial Planeta y secretaria con voto del jurado--.

En esta edición se ha batido un récord de novelas presentadas, con 1.320, en el primer año que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.