Los premios Fundació FiraGran 2025 distinguen al exministro Joan Subirats y al músico Ricard Gili

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios Fundació FiraGran 2025 han distinguido al exministro de Universidades Joan Subirats, que ha recibido el Premi Honorífic Fundació FiraGran 2025, y al músico de jazz Ricard Gili, fundador del grupo La Locomotora Negra, entre otros.

La ceremonia de entrega de la 24 edición de los premios se ha celebrado este miércoles por la tarde en el Palau Macaya de Barcelona, presidida por el secretario general del Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, informa la organización en un comunicado.

Subirats ha recibido el premio honorífico por su "contribución a la investigación, al pensamiento público y al diseño de políticas inclusivas y participativas para las personas mayores" y Gili ha sido reconocido por su destacada trayectoria musical.

También se ha premiado a la exjugadora de baloncesto Josepa Soler i Erill; la empresaria y emprendedora Maria Teresa Saperas; a la ilustradora Elisabeth Justicia; al programa radiofónico 'Sentit de Viure' de 'Ràdio 4' y a la Fundació TIC Salut Social.

El acto ha empezado con un concierto de la cantante y compositora Mariona Sagarra y, posteriormente, la conferencia inaugural a cargo del catedrático de filosofía y teólogo Francesc Torralba, que ha defendido que "una sociedad justa es aquella que no arrincona a sus mayores".

VISIBILIZACIÓN

El jurado estaba formado por los patrones de la Fundació FiraGran.

Según el comunicado, con estos galardones, la entidad "reafirma su compromiso con la visibilización, la dignidad y la participación de las personas mayores".