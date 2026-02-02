Los I Premios Toresky de Ràdio Barcelona reconocen a Serrat, Raphinha y Oques Grasses

Archivo - Serrat recibiendo el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando en septiembre - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los I Premios Toresky de Ràdio Barcelona - Ser Catalunya reconocerán al cantautor Joan Manuel Serrat, el futbolista Raphinha, la actriz y directora Leticia Dolera, Banc Sabadell y el grupo musical Oques Grasses, informa este lunes la emisora en un comunicado.

Los galardones, que se entregarán el 9 de febrero en el Teatre Tívoli de Barcelona en la gala La Nit de la Ràdio, también reconocerán al científico Eduard Batlle, la cantautora Maria del Mar Bonet, la deportista Iris Tió, la Fundació Guttmann, el grupo El Pol Petit, el artista Nil Moliner y el Ayuntamiento de Barcelona.

Los premios reconocen a las personalidades, instituciones e iniciativas que han marcado 2025 en los ámbitos cultural, social, deportivo y empresarial.

El jurado de la primera edición de los galardones ha distinguido al científico Eduard Batlle como personalidad del año, al futbolista Raphinha como deportista, Oques Grasses como fenómeno musical y Leticia Dolera como personalidad cultural, mientras que Joan Manuel Serrat recibirá el Premio de Honor Ràdio Barcelona.

Los galardones han destacado a Banc Sabadell como empresa del año, Nil Moliner como artista del año y El Pol Petit como acontecimiento cultural del año.

En el ámbito deportivo, los premios han reconocido a la nadadora Iris Tió como fenómeno deportivo del año y al Ayuntamiento de Barcelona por la promoción de las carreras populares.

La Fundació Guttmann ha recibido el premio al impacto social por sus 60 años de historia y Maria del Mar Bonet por su trayectoria.