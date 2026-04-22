Los Premis Generalitat Girona 2026 reconocen a Josep M. Nadal, ESCAPP-GI y Som Energia

Entrega de los Premis Generalitat Girona 2026 - GOVERN

GIRONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Generalitat de Catalunya en Girona ha reconocido a Josep Maria Nadal, al Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de Girona (ESCAPP-GI) y a Som Energia en la cuarta edición de sus premios.

La gala se ha celebrado este miércoles en el Auditori Josep Irla y han participado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, que ha destacado el "talento" que hay en la provincia.

Por su parte, Paneque ha resaltado la "prosperidad compartida" que se respira en la región y que se traslada en mejor calidad de vida, acceso a la educación, la cultura, la energía y la salud, principal objetivo que buscan transmitir los premios.