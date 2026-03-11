Los Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat se amplían a siete galardones

Archivo - Entrega de los Premis Nacionals de Cultura 2025, en el Circ Cric de St. Esteve de Palautordera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat, que otorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), amplía de cinco a siete el número de galardones, informa este miércoles el CoNCA.

Los galardones, que ya han abierto su convocatoria para 2026, quieren con esta ampliación "reconocer todavía más la riqueza, la diversidad y el talento del tejido cultural catalán".

Cada Premi Nacional de Cultura consiste en un diploma acreditativo, una pieza u objeto que simboliza el galardón y una dotación de 20.000 euros, y se prevé su acto de proclamación y entrega en otoño.