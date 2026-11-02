Los 7 Premis Restauració de Barcelona distinguen a Fishology, Arume, Nectari, Windsor y La Medusa 73

Entrega de premios de los 7 Premis Restauració de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 7 Premis Restauració de Barcelona, otorgados por el Ayuntamiento de Barcelona este lunes, han distinguido a los restaurantes Fishology, Arume, Nectari, Windsor y La Medusa 73, y han otorgado un reconocimiento honorífico a Via Veneto.

Los galardones tienen por objetivo reconocer y promocionar las iniciativas de los restaurantes de barrio y los establecimientos de proximidad en la ciudad, y valorar su contribución a una gastronomía "de calidad, arraigada y sostenible", informa el consistorio en un comunicado.

El restaurante Fishology, del distrito del Eixample, ha ganado el Premio a la Calidad gastronómica por su lucha contra el desperdicio alimentario, recuperando y reinterpretando técnicas ancestral de conservación y combinándolas con "elaboraciones innovadoras".

Arume, en Ciutat Vella, ha recibido el Premio a la Integración en el barrio por su fuerte vínculo con el barrio, donde desde hace más de 10 años "ofrece una propuesta gastronómica accesible con menú del día y mantiene viva la memoria gastronómica y literaria de Manuel Vázquez Montalbán".

SOSTENIBILIDAD Y SERVICIO DE SALA

El premio a la Sostenibilidad ha sido para Nectari, en l'Eixample, "por su gusto, su técnica y la apuesta por el producto de calidad", así como por su compromiso con la inclusión, que les llevó a crear la primera carta adaptada a personas autistas en Catalunya.

El Restaurant Windsor, también en l'Eixample, ha sido distinguido con el Premio al Servicio de sala, que entiende como "una parte esencial de la experiencia gastronómica".

MERCADOS Y RECONOCIMIENTO HONORÍFICO

En cuanto al Premio a la Restauración de los Mercados de Barcelona, el ganador ha sido La Medusa 73, en el Mercat del Ninot, "por ofrecer una propuesta gastronómica actual basada en el pescado y el marisco fresco y de temporada", tanto para comprar como para degustar, cocinados al momente.

El restaurante Via Veneto, en Sant Gervasi, ha recibido un reconocimiento honorífico como "uno de los restaurantes más emblemáticos de Barcelona", combinando la cocina clásica catalana y francesa con una mirada contemporánea, con una estrella Michelin.