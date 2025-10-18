Presentada una guía para ayudar a los centros educativos catalanes a tratar alumnos con TEA

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha publicado una guía para ayudar a los centros educativos a acompañar al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA).

El documento, titulado 'Comprendre i acompanyar l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista. Orientacions per planificar la resposta educativa als centres' ha contado con la colaboración de la Societat Catalana de Pediatria, Aprenem Autisme, Federació Catalana d'Autisme y diversos centros educativos, informa la conselleria en un comunicado este sábado.

La guía describe el conjunto de atributos que niños y adolescentes con TEA pueden proyectar en un amplio repertorio de intensidad y características y define los elementos y ejes clave de la respuesta educativa para facilitar la participación y el aprendizaje.

La guía propone estrategias para fomentar una comunicación efectiva, estrategias para ofrecer espacios cognitivamente accesibles, consejos sobre organización del tiempo y estrategias respecto al bienestar sensorial y emocional.

El documento incluye también explicaciones específicas sobre transiciones de etapa, consejos para acompañar a las familias y reflexiones al respecto del diagnóstico en niñas y mujeres, que es minoritario.