Presentan un audiovisual sobre "la Lleida del futuro" resultado de un proyecto sobre jóvenes e IA

LLEIDA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del proyecto 'La Veu dels joves en l'era de la intel·ligència artificial' han presentado este lunes en el Ayuntamiento de Lleida un audiovisual sobre "la Lleida del futuro", creado por un grupo de jóvenes como resultado de uno de los talleres del proyecto, centrado en la transformación e innovación social a través del arte y la IA.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Juventud, Educación y Ocupación, con la colaboración de la Universitat de Lleida, el Centre d'Art La Panera y la entidad Prosec, tiene el objetivo de fomentar la reflexión entre los jóvenes sobre como debe ser la ciudad en el futuro, informa la Paeria en un comunicado.

Con el apoyo de la inteligencia artificial y de la danza, los participantes han trabajado para identificar los retos y oportunidades que se plantean de cara al 2060.