La presidenta del TSJC cree que la Ley de Eficiencia abre "nuevas posibilidades" en la abogacía

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha definido la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial como una oportunidad que puede abrir "nuevas posibilidades" en el sector de la abogacía, al que ha llamado a verla de este modo para matizarla y abordar los retos que plantea ya que, según ella, todavía no es perfecta.

"Cuando la abogacía se coloca en el campo de la oportunidad cumple su cometido, que el mundo sea un poco más guay", ha expresado Caso este jueves en la inauguración del IV Congreso de Familia organizado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), el primero de la nueva Junta de Gobierno encabezada por la decana Cristina Vallejo.

En este sentido, la presidenta del TSJC ha reconocido los retos que plantea esta nueva ley, como la reorganización de los juzgados, por lo que ha invitado a los asistentes a evitar posicionarse en lo "inviable" y a caminar por ella para que, entre todos, funcione de forma más óptima.

Por otro lado, ha puesto en valor la importancia de la comunicación como una de las competencias que debe precisar un abogado en el Derecho de Familia: "El arte de comunicar es una habilidad indispensable para la abogacía y el resto del mundo", ha dicho.

El congreso, que finalizará este viernes y contará con diversas ponencias y mesas redondas para abordar la Ley de Eficiencia en el Derecho de Familia, también se centrará en apoyar a la Fundación de Oncología Infantil Enrique Villavecchia y al proyecto del 'Pabellón de la Victoria', el primer 'Hospice' pediátrico de Catalunya.

Vallejo ha celebrado que el inicio del nuevo curso judicial coincida con este congreso, un "proyecto personal" de la junta de gobierno, según ella, que vincula la formación del sector con la función social.

De hecho, la decana ha puesto en valor que el objetivo --enmarcado en el proyecto '12 Congresos, 12 Causas'-- es que el ICAB se comprometa cada mes con una causa social, una iniciativa que pretende dar apoyo a iniciativas sociales de gran impacto, incorporar una mirada jurídica en las causas sociales y construir puentes entre el mundo jurídico y la sociedad civil.