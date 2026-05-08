El presidente de los abogados europeos ve insuficiente topar el alquiler y pide construir más barato

El presidente de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE) y decano del Colegio de Abogados de Frankfurt, el abogado especializado en construcción en Alemania, Michael Griem, en los 'Encuentros de Barcelona-Memorial Jacques Henry' impulsados por el ICAB - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE) y decano del Colegio de Abogados de Frankfurt, el abogado especializado en construcción en Alemania, Michael Griem, ha afirmado que se necesita "mucho más que topes" al precio del alquiler para asegurar el acceso a la vivienda y que la solución pasa por construir más y más barato.

Así lo ha afirmado en una entrevista a Europa Press con motivo de la celebración de los 'Encuentros de Barcelona-Memorial Jacques Henry', una jornada impulsada por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) para abordar la situación de la vivienda en la Unión Europea.

En este sentido, Griem ha señalado que no basta con limitar los precios de los alquileres, sino que se necesitan un conjunto de medidas, porque "el dinero de la inversión va a donde se puede ganar dinero, y si pones topes y problemas a los inversores, invertirán en otras cosas que no sean vivienda".

Por eso, ha expuesto que el modelo alemán pasa por construir de forma "más barata y rápida" y, para hacerlo, el abogado ha propuesto simplificar los procedimientos de planificación urbanística para obtener más espacios edificables, así como reflexionar sobre las normativas vigentes en el área de urbanismo para ver si todas ellas son realmente necesarias.

En este sentido, ha asegurado que hay normativas incuestionables, como las relativas a la protección contra incendios, pero que sí se podrían debatir otras, como por ejemplo, el aislamiento acústico de una casa: "Si cuesta un 20% menos, pero oyes pasar un coche por la calle, ¿es realmente necesario?".

ALQUILER TURÍSTICO

Griem, que ha dicho desconocer los detalles reales sobre la situación de la vivienda en Catalunya, ha compartido sus impresiones personales como turista, y ha expresado que durante su visita a las zonas más bonitas de Barcelona ha visto "muchísimos turistas".

"Duermen en pisos donde, de otro modo, viviría gente. Me imagino que este tipo de alojamiento para turistas agrava los problemas de los barceloneses, de los habitantes que viven aquí", ha lamentado.

Preguntado sobre si la solución pasa por limitar la oferta de alquiler turístico, Griem ha subrayado que "podría ser una medida más dentro de un conjunto", pero que según la visión de sus compañeros participantes en la jornada, procedentes de diferentes países europeos, la medida no ayuda realmente por sí sola.

Respecto a si es necesario reforzar la seguridad jurídica para aumentar la oferta de alquiler, Griem ha puesto en valor el papel de la Abogacía en el asesoramiento y búsqueda de buenas soluciones legales: "Tenemos que asesorar a los políticos y a los parlamentos para darles la oportunidad de hacer una mejor política" y lograr un equilibrio entre los intereses de los propietarios y de los inquilinos.

VALLEJO

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha inaugurado junto a Griem la jornada, que este año lleva como lema 'Housing Challenges: International Perspectives on Legal Certainty and Social Rights', en la que ha afirmado que la vivienda es "el tema que preocupa más a los españoles".

"Tenemos un shock importantísimo entre la oferta y la demanda", ha subrayado Vallejo, que ha dicho que existe un déficit anual de unas 10.000 viviendas en Catalunya, que ha atribuido a la falta de inversión pública.

Además, ha criticado la sobrerregulación de la vivienda en Catalunya, que según ella genera una brecha cada vez más grande entre el derecho a la vivienda digna y el derecho a la propiedad y ha subrayado que mientras Europa tiene aproximadamente un 15% de vivienda social, España "está a la cola" con un 3%.