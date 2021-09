El presidente del CAC lamenta que la ley audiovisual estatal no recoja ninguna de sus propuestas

Roger Loppacher urge a aprobar la reforma de ley audiovisual catalana

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha lamentado que el Gobierno no recoja ninguna de las propuestas del organismo en los dos periodos de consulta del anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual --que quiere transponer la directiva europea-- y también ha criticado que el texto "no establezca ningún porcentaje de oferta y producción en catalán".

"Resulta decepcionante la respuesta que se ha dado a Catalunya, ya que el proyecto no respeta la diversidad cultural y lingüística del Estado, no asegura la financiación de la CCMA y no reconoce las competencias indispensables que deben tener las autoridades de regulación audiovisual", ha reprochado en un comunicado.

El presidente del CAC ha defendido mantener las reclamaciones en el trámite en el Congreso, así como reactivar la legislación propia sobre el audiovisual que preparaba la Generalitat y que decayó por las últimas elecciones.

Loppacher ha destacado que el Estatut prevé que, si la Unión Europea aprueba una legislación que sustituya una normativa básica, "la Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo, que sería mediante la reforma de la ley audiovisual catalana", que es de 2005.

Además, ha urgido al Govern a aprobar la reforma de la ley audiovisual catalana: "Lo que es importante es que se actúe de forma inmediata, ya que esta norma será determinante para vertebrar el sector audiovisual durante los próximos años".

Loppacher ha lamentado que la propuesta estatal mantiene las competencias catalanas como las que existían "cuando el mercado audiovisual lo componían mayoritariamente los servicios de comunicación difundidos por ondas hercianas".

La directiva europea, aprobada en noviembre de 2018, supone actualizar la normativa audiovisual incorporando en el ámbito subjetivo de la regulación los servicios televisivos a demanda y las plataformas de intercambio de vídeos.

Loppacher ha constatado que la propuesta no introduce ningún porcentaje concreto de cuota de obra audiovisual en lenguas cooficiales que no sean el castellano, y ha recordado que el CAC pedía una "presencia mínima" del catalán en el catálogo de los servicios televisivos a demanda como Netflix o HBO.

PROPUESTAS DEL CAC

El CAC ha reiterado su propuesta de que, del 50% reservado a lenguas oficiales del Estado, el 50% sea para el catalán, el euskera o el gallego ante la "situación de precariedad" en el ámbito audiovisual, o como mínimo un porcentaje que se corresponda al peso poblacional de los territorios con lenguas cooficiales.

Ha añadido que tampoco se recoge su propuesta para aumentar la obligación de financiación europea, que proponía elevar del 5% al 10%, y que las funciones de supervisión y control de las plataformas, que el proyecto atribuye en exclusiva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se ejerciesen en régimen de colaboración con las autoridades audiovisuales independientes existentes en España.

Loppacher también ha considerado que el plus de financiación de los prestadores de los servicios de intercambio de videos y de servicios a petición -fijado en un 1,5% de sus ingresos-- "no tendría que limitarse" a RTVE y revertir también en los servicios de comunicación de ámbito autonómico, como la CCMA.