El presidente de la Diputación de Barcelona investigará la filtración del informe de Puigcorbé

Actualizado 28/06/2018 12:30:44 CET

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, ha anunciado este jueves que pedirá que se investigue por qué se ha filtrado el informe sobre el trato del todavía diputado por ERC Joan Josep Puigcorbé a sus trabajadores, porque era "confidencial" y no estaba terminado.

Preguntado en rueda de prensa tras el pleno de su nombramiento, ha dicho: "No puedo opinar sobre algo confidencial y que no estaba terminado", y ha añadido que la Diputación no encarga informes de actitudes ni de personas, sino estudios aleatorios de áreas para conocer el clima laboral.

Puigcorbé anunció a principios de junio su dimisión por motivos personales como concejal en Barcelona --por lo que automáticamente dejaba la Diputación--, pero todavía no se ha oficializado, algo que en la corporación se iba a producir este jueves pero finalmente se ha retirado del orden del día, porque ha revocado su dimisión.