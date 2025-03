El presidente de Henkel Ibérica, Adrian Orbea, se incorpora al Consell Consultiu de Foment

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Henkel Ibérica, Adrian Orbea, se incorpora al Consejo Consultivo de Foment del Treball integrado por empresarios y representantes de las entidades e instituciones del ámbito económico catalán, informa la patronal este martes en un comunicado.

Orbea ha visitado la sede de la patronal para reunirse con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre: ambas entidades han puesto de manifiesto su voluntad de contribuir a generar "un contexto aún más favorable para la actividad económica y empresarial en Catalunya, a través de una cordial y fluida relación de colaboración institucional".

Orbea asumió la presidencia de Henkel Ibérica a principios de año y su principal objetivo es hacer realidad el propósito corporativo de la compañía 'Pioneers at heart for the good of generations', donde la innovación y la sostenibilidad "son claves para generar puestos de trabajo e impulsar el desarrollo económico y social en el territorio".