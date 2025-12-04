Prieto activa la solicitud de ayudas para los ayuntamientos catalanes afectados por la DANA Alice

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la subdelegada en Tarragona, Elisabet Romero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA.

TARRAGONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha informado este jueves del envío de una carta a más de un centenar de municipios afectados por la DANA Alice u otro tipo de episodios climáticos para que activen la solicitud de ayudas económicas.

A partir de ahora, los ayuntamientos pueden enviar una estimación económica de los daños causados por cualquiera de los episodios climáticos sucedidos entre agosto y noviembre en Catalunya, y que están incluidos en la Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil aprobada por el Consejo de Ministros.

"Esto significa que cualquier ayuntamiento que haya sufrido un daño en, por ejemplo, una instalación municipal, un equipamiento cultural, etc. puede pedir hasta el 50% del coste de la obra", ha explicado Prieto durante una visita a Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

Esta línea de ayudas, ha añadido el representante del Gobierno en Catalunya, es complementaria de las emitidas por otras administraciones, como es la partida presupuestaria aprobada por la Generalitat para hacer frente a los daños causados por la DANA Alice a principios de noviembre.

Gran parte de los municipios que han recibido la carta están concentrados en Tarragona, en concreto en las localidades del Camp de Tarragona y de las comarcas de las Terres de l'Ebre.

SIGUIENTES PASOS

La memoria elaborada por los ayuntamientos se remitirá al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que hará un cálculo económico y un texto conjunto para toda España, con vistas a "elaborar un Real Decreto que pondrá una cantidad económica concreta".

Será entonces cuando los consistorios podrán solicitar formalmente la financiación, que será evaluada por las subdelegaciones de Gobierno y elevadas al Ministerio, para que esté a disposición de los municipios "en menos de diez meses", ha calculado Prieto.