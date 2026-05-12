Prieto afirma que "Catalunya es y será un territorio seguro" de la mano de la Guardia Civil

Celebración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

Pizarro reclama al Congreso más presión sobre el narcotráfico ante la muerte de 2 agentes en Huelva

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que "Catalunya es y será un territorio seguro para la ciudadanía" de la mano de la Guardia Civil y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo con mejorar su presencia.

"Aquí no sobra nadie. Al contrario, necesitamos más Mossos, más Policías Nacionales, más Policías Locales y, por descontado, más Guardias Civiles", ha defendido en el 182 aniversario de la fundación del cuerpo en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), acompañado del General Jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro.

Ha insistido en que el Gobierno tiene la "voluntad clara" de seguir incrementando todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para que sigan trabajando conjuntamente, lo cual se traduce en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, según él.

Finalmente, ha cifrado en 2.127 las personas investigadas por parte de la Guardia Civil en Catalunya durante el 2025 y en más de 500 en lo que va de 2026, en más de 14.000 la denuncias impuestas por infracciones administrativas y en más de 100 toneladas la cantidad de material intervenido por delitos contra la propiedad industrial.

HUELVA

Prieto ha aprovechado su intervención para expresar "condolencias en nombre de la Delegación del Gobierno" a los familiares y allegados de los 2 agentes fallecidos en una persecución a una narcolancha en Huelva, así como a los del agente que murió de un infarto durante la la llegada del 'MV Hondius' al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Por su parte, Pizarro ha reclamado al Poder Legislativo, representado por el Congreso de los Diputados, más presión contra el narcotráfico tras la muerte de los 2 agentes de la Benemérita el pasado viernes en la costa onubense.

"INSTITUCIÓN VIVA"

El General Jefe también ha reivindicado el papel de la Benemérita en Catalunya, zona que ha considerado un "escenario esencial para entender" su trabajo, de la mano del resto de cuerpos, como en el episodio de la peste porcina.

También ha defendido que lejos de ser "una institución museo, la Guardia Civil es una institución viva" que ha ido evolucionando constantemente desde su nacimiento, pasando de un cuerpo analógico a uno plenamente integrado en el panorama digital.

Asimismo, ha sostenido que "hoy más que nunca, España necesita instituciones fuertes, y la Guardia Civil ha estado y sigue siendo una de estas instituciones".