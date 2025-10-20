Prieto apoya declarar como "gravemente afectadas" las zonas dañadas por la dana Alice en Tarragona

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha mostrado su apoyo a considerar las zonas dañadas por la dana Alice en Terres de l'Ebre (Tarragona) como "gravemente afectadas", antes conocidas como zonas catastróficas, un mecanismo para impulsar y agilizar medidas extraordinarias tras una emergencia de gran magnitud.

Lo ha dicho este lunes en una visita a Terres de l'Ebre, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, para conocer la situación de los municipios más afectados, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Prieto pretende dar respuesta así a lo que asegura que son "una de las principales demandas de los alcaldes y alcaldesas", y ha afirmado que se está trabajando para que desde la Delegación del Gobierno se respalde esta petición de los gobiernos locales.

Durante una rueda de prensa posterior, ha explicitado que ante esta demanda de agilizar las ayudas para este tipo de emergencias, el actual Gobierno está adjudicando subvenciones "a menos de un año vista de que se produzca la emergencia, mientras que antes de este gobierno era de entre 4 y 5 años vista".

Y en una reunión con los alcaldes del Montsià (Tarragona) ha detallado los más de 2 millones de euros que fueron adjudicados por Terres de l'Ebre en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y ha resaltado la intención del Gobierno de contribuir "con la máxima flexibilidad".