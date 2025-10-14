Prieto critica a Feijóo por ir a Catalunya a dar "clases de integración"

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha planteado este martes en Barcelona reforzar los requisitos para acceder a la nacionalidad: "Ha venido a Catalunya a darnos clases de integración", ha criticado.
Así lo ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press en el que ha dicho, en respuesta a las palabras de Feijóo, quien ha afirmado este martes que la nacionalidad no se regala, se merece -- textualmente-- que "todas las personas que han conseguido la nacionalidad se la han ganado", y ha añadido que los trámites burocráticos no son simples ni fáciles.
"Me encantaría poder ver si el señor Feijóo sería capaz de responder a todas las preguntas que se realizan en el examen de nacionalidad sobre conocimientos del país y de la Constitución, porque quizás él no lo pasaría y acabaría por ser apátrida", ha sentenciado.