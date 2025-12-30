Prieto lamenta la muerte de dos ciudadanos catalanes en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha lamentado "profundamente" la muerte de dos ciudadanos catalanes en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, en el que se han visto implicadas otras dos personas que han resultado heridas.

"Seguimos el estado de salud de los dos heridos, con lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso", ha afirmado en un mensaje en X recogido por Europa Press este martes.

"Desgracias como estas siempre son sobrecogedoras pero, conociendo, como es el caso, a los familiares de una de las víctimas mortales y de los dos heridos, todavía lo son más", y ha añadido que están a su lado y en comunicación constante con las familias.