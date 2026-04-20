Prieto sobre la regularización: "Los únicos que salen perdiendo son los explotadores laborales"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, la conseller de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, la consellera de Igualdad, Eva Menor, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, con el resto de asistentes - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado este lunes que, en la regularización de migrantes, "los únicos que salen perdiendo son los explotadores laborales".

Lo ha dicho en una atención a los medios tras reunirse con la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y representantes de distintos agentes sociales, económicos y del mundo local.

Al acto han asistido, entre otros, representantes de Foment del Treball, Pimec, CC.OO., UGT, la Taula del Tercer Sector Social, la Confederació, las cuatro diputaciones catalanas, el Ayuntamiento de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis.

Prieto ha explicado que, entre este lunes y martes, las oficinas de la tesorería de la Seguridad Social y de Correos activadas para ello han concertado hasta 2.500 citas, que se suman a las que puedan darse para el mismo día.

Asimismo, ha apuntado que el Gobierno prevé, antes del 16 de junio, resolver 46.500 procesos de arraigo, con la idea de "poner el contador a 0" junto a la regularización extraordinaria.

COLAS

Prieto ve normales las colas que se han formado a lo largo de este lunes --y que se prevén para esta semana-- ya que entiende que se trata de una "oportunidad histórica", si bien remarca que hay tiempo hasta el 30 de junio y que hay determinados trámites que no son necesarios en algunas circunstancias.

En este sentido, ha dicho que se puede acreditar que se estaba en España antes del 31 de diciembre, por ejemplo, con un carné de biblioteca o un abono de transporte público nominal, sin necesidad del certificado de empadronamiento.