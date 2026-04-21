Prieto y Vallejo (Icab) destacan el papel de la abogacía en la regularización de migrantes

Reunión en la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Cristina Vallejo, han coincidido este martes en reconocer en importante papel que tiene la abogacía en el proceso de regularización de migrantes.

La Delegación del Gobierno ha acogido una reunión institucional en la que han participado, además de Prieto y Vallejo, la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo; el diputado de la Junta de Gobierno responsable de la Comisión de Extranjería del Icab, Quim Clavaguera, así como representantes del Col·legi Oficial de Gestors Administratius y del Col·legi Oficial de Graduats Socials.

Prieto ha puesto en valor la labor de los profesionales que intervienen en este proceso y ha destacado que "la abogacía especializada en extranjería, así como el resto de profesionales implicados, realizan una trabajo fundamental para garantizar que este proceso se desarrolle con rigor, con seguridad jurídica y con todas las garantías para las personas".

Por su parte, Vallejo ha resaltado que "contar con un profesional del Derecho siempre es una garantía", así como las reuniones periódicas del Icab y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con el Ministerio de Inclusión y con el Ministerio de Migraciones;

El Icab ha organizado una jornada formativa sobre este proceso, que tendrá lugar este miércoles y que se podrá seguir de forma telemática.