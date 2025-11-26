La primera paciente del nuevo Hospital Vithas Barcelona es una bebé de 9 meses

Primera paciente atendida - VITHAS - ALEX GREGORIO

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera paciente citada en el nuevo Hospital Vithas Barcelona, abierto este lunes en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha sido una bebé de 9 meses llamada Ariadna.

Fue citada el mismo lunes, la acompañó su padre y les recibieron la gerente, Anna Guiró, y la jefa de Pediatría, Laura Castells, informa Vithas en un comunicado este miércoles.

El hospital tiene más de 39.000 metros cuadrados, 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, urgencias de 24 horas con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos.