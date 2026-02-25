A prisión el exnovio y el hermano de una mujer asesinada en Sant Sadurní (Barcelona) en 2021

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exnovio de una mujer asesinada en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) en 2021 ha sido condenado a 18 años de prisión como autor de los delitos de asesinato, profanación de cadáver y quebrantamiento de pena, mientras que el hermano de ésta ha sido condenado a 6 meses de cárcel por encubrimiento, según la sentencia consultada por Europa Press.

La sentencia de conformidad del juicio con jurado que debía celebrarse en la Audiencia de Barcelona considera probado que el exnovio de la víctima, que estaba condenado por violencia de género, lesiones y maltrato familiar, a sabiendas de que tenía una pena vigente que le prohibía aproximarse a ella a menos de 500 metros, la convenció en noviembre de 2021 para que lo acogiese en su domicilio.

En una fecha indeterminada de diciembre de 2021, "movido por un marcado sentimiento de superioridad y dominación hacia su expareja", la asfixió hasta causarle la muerte y, posteriormente, prendió fuego a su cadáver, lo descuartizó y lo repartió en varias bolsas que colocó bajo una cama.

EL HERMANO

El 1 de marzo de 2022, el hermano de la víctima acudió a los Mossos d'Esquadra para presentar una denuncia por desaparición después de que la responsable del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, del que ella era usuaria, le dijera que no tenían noticias de la mujer desde diciembre de 2021.

Dos días después, el 3 de marzo, el hombre localizó bajo la cama un cadáver en avanzado estado de descomposición y "a sabiendas o siéndole indiferente" que pudiese tratarse del cuerpo de su hermana, procedió a deshacerse de él, colocándolo en bolsas de basura que lanzó a un contenedor.

Al día siguiente, recapacitando sobre su conducta, acudió de nuevo a la comisaría de los Mossos con la finalidad de ampliar su declaración y manifestó que había hallado los restos cadavéricos de lo que creía un animal, y que por tal motivo se había deshecho de los mismos, indicando el lugar exacto en el que los había depositado, lo que permitió a la policía recuperarlos.

PENAS

El autor del crimen ha aceptado 9 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de pena, con la agravante de reincidencia, 17 años y medio de prisión por asesinato y 3 meses por profanación de cadáver, con la agravante de parentesco y de género.

La sentencia recoge que el acusado padece un trastorno por dependencia a opiáceos, alcohol y benzodiacepinas, así como un trastorno mixto cluster B, lo que, unido a la ingesta de alcohol, afectó "levemente" a su capacidad volitiva en el momento de los hechos, por lo que se le han aplicado las atenuantes de alteración mental por consumo de alcohol y de colaboración con la justicia.

El hermano de la víctima ha aceptado 6 meses de prisión por un delito de encubrimiento, con la agravante de parentesco y la atenuante de colaboración con la justicia, si bien se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena siempre que no delinca en el plazo de 2 años y de que no se acerque o comunique con las hijas de la fallecida.

Además, el autor del asesinato tendrá que indemnizarlas con 100.000 euros, mientras que el hermano de la víctima tendrá que indemnizar a sus sobrinas con 20.000 por los daños morales causados.