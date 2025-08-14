Prisión provisional para el detenido por atropellar a 9 personas en Granollers (Barcelona) el sábado

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 3 de Granollers (Barcelona) en funciones de guardia ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de un atropello múltiple el pasado sábado en Granollers, informa el TSJC en un comunicado.

El juez ha ordenado su ingreso en prisión tras tomarle declaración y como presunto autor de 9 posibles delitos de homicidio en grado de tentativa.

Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron la madrugada del miércoles después de que el pasado sábado el hombre atropellara a varias personas en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, siendo reconocido por varios vecinos.