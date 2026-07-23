Prisión provisional para el detenido por la muerte violenta de una mujer en Soses (Lleida)

Imagen de archivo - Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte violenta de una mujer en Soses (Lleida).

Así lo ha comunicado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha explicado que la causa está abierta por homicidio.

Los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso el pasado sábado, sobre las 22.45 horas, de que una mujer había desaparecido, a la que encontraron muerta con indicios de violencia después de la búsqueda, y la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso.