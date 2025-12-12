Prisión provisional para el detenido por presuntamente matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona)

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por presuntamente matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes.

La causa está abierta por un delito de homicidio doloso o de asesinato y no constan antecedentes judiciales entre la pareja.

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus se inhibirá al juzgado de violencia sobre la mujer de Reus para que siga con las diligencias del caso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre, de 49 años, este miércoles en Reus después de que el cuerpo de la mujer fuera hallado en el barranco del Gendre, ha informado la policía en un comunicado este viernes.

El cadáver de la mujer, de 36 años, fue hallado sobre las 10.30 horas del lunes 8 de septiembre cerca de la carretera T-313.