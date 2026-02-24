Prisión provisional sin fianza para el detenido por agredir a una persona sin hogar en Girona

Archivo - Fachada del TSJC en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del juzgado de guardia de Girona ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por agredir a una persona sin hogar en Girona el pasado fin de semana.

La causa está abierta por un delito de tentativa de homicidio y atentado contra agentes de la autoridad, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado de este martes.

Los hechos sucedieron hacia las 8 horas del domingo, en el paseo de Olot, en el barrio de Santa Eugènia de Girona, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que un hombre estaba golpeando una persona en el suelo.

El agresor trató de huir y, al ser interceptado por la policía, agredió a los agentes, si bien finalmente fue detenido.

La víctima se encuentra en la UCI del Hospital Josep Trueta de Girona, grave pero estable y con pronóstico reservado.