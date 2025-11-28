Prisión provisional para Santiago Laiglesia, investigado por el asesinato de Helena Jubany

Santiago Laiglesia (izq) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS

SABADELL (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) ha acordado este viernes el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Santiago Laiglesia, investigado por el asesinato de Helena Jubany en diciembre de 2001, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ordenó la citación de Laiglesia después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada en diciembre de 2021.

En un informe de 14 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)