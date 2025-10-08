Procesado el líder de una red de pederastia de Barcelona por presuntamente violar a 4 menores

Un segundo investigado está acusado de agresiones sexuales grabadas por el líder de la red.

Un juez ha procesado al presunto líder de una red de pederastia que utilizaba su piso en el barrio del Raval de Barcelona para presuntamente violar a cuatro menores y grabar sin consentimiento ni conocimiento relaciones con otros tres, con los que mantuvo sexo de forma consentida.

Según el auto consultado por Europa Press, se le atribuyen los delitos de agresión sexual sobre personas menores de 16 años, así como delitos de inducción a la prostitución y elaboración y distribución de pornografía con menores de edad, ya que habría difundido el material audiovisual "en diferentes chats y aplicaciones de internet".

Concretamente, el acusado -- T. L.-- mantuvo de forma "repetida y habitual" relaciones sexuales con dos de los menores, mientras que con los otros dos mantuvo una relación sexual con cada uno, practicando penetración oral y anal.

Además, en el caso del cuarto menor --con 15 años-- la relación tuvo un carácter "especialmente vejatorio" en un entorno sadomasoquista", donde el presunto autor grabó dicha relación sin conocimiento del menor.

SEGUNDO INVESTIGADO

En la tercera causa, también se procesa a un segundo investigado por delitos de agresión sexual de menores de 16 años, elaboración y distribución de pornografía con menores y diversos delitos de agresión sexual sobre menores de 16 e inducción a la prostitución respecto a un menor.

Concretamente, los informes policiales sitúan a este otro procesado --F. M. A. E. O.-- en diversas agresiones sexuales que constan grabadas por el líder de la red.

Finalmente, el juez ha dejado fuera de la causa de forma provisional a otros cuatro sospechosos que participaron en conversaciones de índole pederasta con el líder, pero no se han obtenido indicios que permitan atribuirles una agresión sexual concreta.

TRES CAUSAS

Se trata de la tercera causa contra el principal cabecilla de la red de pederastia, ya que existen dos previas: la primera, en la que el Ministerio Fiscal le pide 107 años de prisión por seis delitos de agresión sexual.

En cuanto a la segunda, en esta investiga a diversos hombres a los que el líder invitó para tener sexo con niños, pero está pendiente de la revisión de dos teléfonos por parte de Mossos d'Esquadra.