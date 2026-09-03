Procesados los dos mossos que dispararon al 'pistolero de Tarragona': "Fue desproporcionado"

Archivo - Un grupo de sanitarios asiste a un herido en el lugar donde estaba atrincherado el hombre que ha herido con un arma de fuego a tres excompañeros y a un mosso desquadra en su huida el 14 de diciembre de 2021 en Maspujols (Tarragona) - Fabián Acidres - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Reus (Tarragona) ha procesado a los dos agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra que en diciembre de 2021 neutralizaron al vigilante de seguridad --conocido como 'pistolero de Tarragona'-- después de que disparara a sus antiguos compañeros de trabajo y se atrincherara en una casa, al considerar que la actuación fue "descontrolada y desproporcionada".

En la interlocutoria, que ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que, si bien la actitud del 'pistolero' era indudablemente hostil, hay indicios para considerar que la actuación tuvo una finalidad que pudo ir más allá de neutralizarlo: "la de acribillar su integridad física, originándole graves lesiones medulares que derivaron en la pérdida de prácticamente toda la movilidad de su cuerpo".

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 14 de diciembre de 2021, cuando el 'pistolero de Tarragona' se presentó en su anterior puesto de trabajo y, haciendo uso de un arma de fuego, disparó contra varios trabajadores, que resultaron heridos.

Posteriormente huyó, hiriendo a un mosso en el camino, y se atrincheró en una masía abandonada en Riudoms (Tarragona), por lo que se activó al GEI, que desplazó a varios de sus efectivos hasta el lugar de los hechos.

También se activó a la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones como equipo negociador, que intentó establecer, sin éxito, un diálogo con él para intentar llegar a una resolución pacífica del conflicto.

Según recoge la interlocutoria, el 'pistolero' vestía un chaleco antibalas y disponía de varias armas de fuego, munición y un escudo de fabricación casera y dio "indudables muestras de hostilidad".

Cuando los agentes del GEI se aproximaron a unos 20 metros y uno de ellos se identificó como policía, el 'pistolero' se giró hacia él y disparó una o dos veces.

Como respuesta, uno de los mossos, "excediendo la finalidad de neutralización del individuo y actuando con absoluto desprecio por su integridad física, le disparó indiscriminadamente, llegando a realizar un mínimo de 17 tiros y un máximo de 19", mientras que otro agente efectuó uno, que lo hirió en la pierna.

Según el titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Reus, el 'pistolero' disparó 5 veces, de las cuales, solo 1 o 2 fueron dirigidos contra la posición en la que se encontraban los agentes, lo que significa que uno de los mossos "realizó un número de disparos que, al menos, superó en 8 veces los realizados por el objetivo".

A raíz de las lesiones sufridas, una de ellas medular, el 'pistolero' permaneció ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona hasta el 18 de marzo de 2022 y, tras recibir el alta, fue trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona), donde recibió la eutanasia el 23 de agosto de 2022.

Por estos hechos, el instructor ha procesado a los dos mossos que dispararon contra el 'pistolero' y los ha citado a declarar el 16 de septiembre, ha acordado el sobreseimiento libre para otros 7 agentes, encargados de las labores de negociación y que se desplegaron en torno a la masía para evitar que el objetivo pudiese huir, mientras que para un octavo ha dictado el sobreseimiento provisional.

Por su parte, el abogado del sindicato Uspac, José Antonio Bitos, que defiende a los GEI investigados, ha explicado a preguntas de Europa Press que presentará un recurso de apelación contra esta interlocutoria.