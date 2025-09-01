9 producciones catalanas participarán en el Festival de Cine de Toronto (Canadá)

Archivo - Conselleria de Cultura, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

9 producciones catalanas participarán en el 50 Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebrará del 4 al 14 de septiembre, ha informado este lunes la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado.

La sección Special Presentations acogerá el estreno mundial de la nueva película de Isabel Coixet 'Tre Ciotole', una coproducción con Italia basada en la novela homónima de Michela Murgia, en una sección en la que también se proyectará 'Sirât', de Oliver Laxe.

El Festival de Toronto estrenará 'Forastera', el debut en el largometraje de Lucía Aleñar Iglesias, dentro de la sección Discovery; las películas 'Bajo el mismo sol', de Ulises Porra, y 'Nomad Shadow', de Eimi Imanishi, lo harán en la sección Centrepiece, y 'Magalhâes', de Lav Diaz, participará en la sección Wavelenghts.

En cortometrajes, Toronto contará con '09/05/1982', de Jorge Caballero Ramos y Camilo Restrepo, en la sección Wavelenghts, y 'Ramón who speaks to ghosts', de Shervin Kermani, y 'Quietness', de Gonçalo Almeida, en la Short Cuts.

El director y guionista Carlos Marques-Marcet formará parte del jurado de la sección Platform, una categoría que el cineasta ganó en 2024 con 'Polvo serán'.