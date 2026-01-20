El productor Oriol Maymó sobre la carrera al Oscar de 'Sirat': El viaje del filme ya es "gratificante"

Foto de familia de los nominados a los 18 Premis Gaudí, a 20 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los 18 edición de los Premis Gaudí de cine, que se entregarán el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha batido record de pro - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El productor de 'Sirat' Oriol Maymó ha asegurado este martes sobre la carrera de los Oscar, que este jueves desvela sus nominaciones y a las que a la película ha sido preseleccionada en 5 categorías: "El viaje que ha hecho la película hasta el día de hoy ya es suficientemente gratificante como para que si no tuviésemos nominaciones, tendríamos que estar igual de contentos".

En un encuentro de periodistas durante la tradicional fotografía de familia de los 18 Premis Gaudí, Maymó ha explicado que tener una nominación "sería la bomba, la guinda en el pastel", pero que ya el viaje y el reconocimiento que está obteniendo la película es un regalo.

Ha explicado que en las diferentes proyecciones que están realizando en Estados Unidos con profesionales salen "entusiasmados" con el filme dirigido por Oliver Laxe y la sensación de que han visto una película especial, original y diferente y que les ha impactado.

"Creemos que tenemos opciones, pero no nos desgarraremos las entrañas si no estamos nominados", ha asegurado Maymó, contento con el viaje que está teniendo la película y la conexión, y que ha explicado que parte del equipo seguirá juntos en Madrid el anuncio.

Amanda Villavieja y Laia Casanovas, encargadas junto a Yasmina Praderas del sonido de la película y recientemente galardonadas en los Premios Europeos de Cine, han explicado que están disfrutando mucho el momento y que no habían imaginado que la película "llegaría tan lejos" trascendiendo las fronteras de esta forma.

"UNA SORPRESA" QUE NO ESTUVIERA

El actor Sergi López ha afirmado que tiene "esperanzas" en que la película tenga alguna nominación a los Oscar, pero que desconoce de qué puede depender y que para él lo importante es que sirva para hablar de cine.

La presidenta de la Acadèmia del Cinema, Judith Colell, ha confiado en que 'Sirat' sea nominada, y ha dicho que para ella sería "una sorpresa" que no lo estuviera en la categoría de mejor película internacional.