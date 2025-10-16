El productor Peter Chan recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

El productor hongkonés y miembro del jurado del Festival de Sitges Peter Chan - EUROPA PRESS

SITGES (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El productor hongkonés y miembro del jurado Peter Chan, realizador de 'Comrades: almost a love story', ha recibido la noche de este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en reconocimiento a su carrera.

Lo ha recibido de manos del director del Festival de Sitges, Ángel Sala, en una edición en la que es presidente del jurado de la sección Oficial Fantàstic, donde ha dicho que está aprendiendo de nuevas voces.

Entre los filmes de Chan se encuentran 'Guardaespaldas y asesinos', 'The warlords: los señores de la guerra', el musical 'Perhaps love', su último filme 'She's got no name' lo llevó por segunda vez al Festival de Cannes el pasado año.