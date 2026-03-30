El programa 'Comerç 21' de la Diputación de Barcelona y Pimec apoya a 49 empresas en su 9 edición

Participantes en la 9 edición del programa Comerç 21 de la Diputación de Barcelona y Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Comerç 21' de la Diputación de Barcelona y Pimec Comerç ha cerrado su 9 edición habiendo apoyado a 49 micropymes del sector comercial y de servicios de la demarcación, ayudándolas a mejorar su digitalización, comercialización y marketing.

Los responsables de las empresas han recibido este lunes el diploma que acredita su paso por el proyecto, en el que ya han participado 423 empresas y que pronto abrirá inscripciones para su 10 edición, indica la Diputación en un comunicado.

El objetivo del 'Comerç 21' es ayudar a las empresas a redefinir su modelo de negocio para ayudarles a adaptarse a los retos del presente y el futuro a través de hasta 24 horas de formación colectiva y 18 horas de asesoramiento individual.

La diputada de Comercio y Consumo de la Diputación, Olga Serra, ha reivindicado el programa como un "claro ejemplo de colaboración público-privada" que, según la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, se refuerza la competitividad del sector en ámbitos clave.

Como novedades, la próxima edición del prograna incorporará sesiones de asesoramiento individuales sobre inteligencia artificial (IA) para aprender a utilizarla de manera práctica en su ámbito, y se ofrecerán por primera vez 3 plazas para comercios esenciales que ofrezcan servicios básicos.