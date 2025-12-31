Un programa de la Diputación de Barcelona destina 1,7 millones al ocio para adolescentes

Ocio de los jóvenes - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado un programa de apoyo al ocio para adolescentes de 12-17 años con 1,7 millones de euros, para propuestas de ocio socioeducativo que promuevan la socialización, participación y vinculación a la comunidad "independientemente del origen o la situación socioeconómica", informa este miércoles en un comunicado.

'Impulso del ocio socioeducativo adolescente en verano', que se incluye en su Catálogo de Servicios 2026, pretende afrontar el hecho de que la oferta de ocio para adolescentes es limitada y poco adaptada a sus intereses en muchos territorios, lo que "puede derivar en desconexión, aislamiento o desigualdad".

Está pensado para ayuntamientos, consejos comarcales y mancomunidades, y prevé colonias, 'casals', viajes organizados, campos de trabajo, campus, acampadas y travesías, entre otras actividades.

ALBA BARNUSELL

La diputada de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad de la Diputación de Barcelona, Alba Barnusell, ha defendido el objetivo de que la adolescencia "no sea una etapa invisibilizada en materia de ocio y ofrecer alternativas positivas para ocupar el tiempo libre y construir vínculos saludables con el entorno".

Según el informe del Síndic de Greuges 'La universalización del ocio educativo en Cataluña' (abril 2025), solo un 20% de niños y adolescentes participan en actividades de ocio en julio; las familias con menos recurso tienen muchos más obstáculos para acceder, y las ayudas son limitadas y no cubren suficientemente esta demanda.