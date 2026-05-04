El programa Recerkids de la Generalitat llega a 25.000 alumnos de 300 centros en 10 años

Participantes del programa Recerkids. - CONSELLERIA DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Recerkids impulsado por la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha llegado a más de 25.000 alumnos de 5 y 6 de primaria de 300 centros educativos, repartidos en más de 1.000 grupos clase, desde su puesta en marcha el curso 2016-2017.

La iniciativa tiene por objetivo fomentar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la curiosidad científica desde las aulas, informa la Conselleria en un comunicado de este lunes.

Asimismo, en esta última década, se han organizado un total de 33 congresos científicos --incluyendo 3 virtuales durante la pandemia--, donde más de 5.300 alumnos de cerca de 200 centros han presentado sus resultados en entornos universitarios reales.

El programa, a lo largo de los años, ha abordado temas como el agua, la salud, la luz, los microorganismos, el cambio climático, la biodiversidad, el origen de la vida, la astronomía, los semiconductores y la robótica.

MATEMÁTICAS, CIELO Y ÓPTICA

En su 10 edición, inspirándose en la figura de Assumpció Català, el programa propone líneas de investigación sobre patrones matemáticos, observación del cielo y el funcionamiento de los instrumentos ópticos.

En ese marco, se han programado citas en varias universidades de las 4 provincias catalanas para que el alumnado presente sus hallazgos.