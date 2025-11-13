Prohens: el TJUE avisa de que la amnistía puede perjudicar a la separación de poderes

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha considerado este jueves que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avisa de que la Ley de Amnistía "ha podido tener un efecto pernicioso sobre la separación de poderes".

Lo ha dicho en Barcelona en un foro de 'La Vanguardia', después de que el Abogado General concluyera que algunas disposiciones de la ley pueden ser incompatibles con el derecho comunitario, aunque el Abogado descarta que su tramitación responda a una "autoamnistía" o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a intereses financieros de la UE.

Prohens ha recordado que las conclusiones del Abogado General no son vinculantes y ha añadido se deberá esperar a la sentencia del TJUE, así como a los recursos presentados desde las comunidades autónomas del PP ante el Tribunal Constitucional (TC).