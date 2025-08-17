Reabren el baño en la playa de Riells de l'Escala (Girona) al alejarse una mancha de combustible

GIRONA, 17 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha reabierto el baño en la playa de Riells de l'Escala (Girona) después de prohibirlo durante media hora por la presencia de una mancha de combustible, que sigue dentro el mar pero lejos de la zona de baño, este domingo por la tarde.

En un apunte de X recogido por Europa Press, Protecció Civil ha informado que han mantienen la prealerta del plan especial de emergencias por contaminación de las aguas marinas en Catalunya (Camcat) preventivamente.

La playa ha tenido prohibido el baño y bandera roja por la mala calidad del agua, pero el baño ya vuelve a estar permitido, con bandera verde.