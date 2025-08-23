Prohiben el baño en playas de Badalona, Montgat y Arenys de Mar (Barcelona) por mala calidad del agua

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baño en todas las playas de Badalona (Barcelona), la playa de la Picordia en Arenys de Mar (Barcelona) y las playas de les Roques y les Barques en Montgat (Barcelona) ha quedado prohibido este sábado por mala calidad del agua.

En varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, Protecció Civil ha explicado que ondea la bandera roja en estas playas de las comarcas del Barcelonès y el Maresme por la mala calidad del agua.

Sobre las 12 de la mañana se ha prohibido el baño en las playas de Badalona y la playa de la Picordia en Arenys de Mar y, sobre las 16 horas, se ha extendido la bandera roja a las playas de les Roques y les Barques en Montgat.