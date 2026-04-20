Una promoción de 290 alumnos se incorpora a Bombers en período de prácticas

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha presidido este lunes el acto de entrega de diplomas de la 26ª promoción del Curso de formación básica para bomberos en el teatro 'La Passió' de Olesa de Montserrat (Barcelona), en el cual 290 profesionales se han incorporado al servicio activo en período de prácticas.

De los 290 alumnos graduados, 107 son mujeres, lo que representa un 36,90% de los nuevos efectivos, informa un comunicado del Govern este lunes.

La consellera Parlon ha destacado que "la organización está en un proceso de redimensionamiento, de crecimiento y de mejora de las instalaciones" y que el objetivo del cuerpo es llegar a los 4.000 bomberos.

La directora del Institut de Seguritat Pública de Catalunya (ISPC), Marta Roca Fina, ha celebrado en la entrega de diplomas el notable número de bomberas que se ha incorporado en la promoción: "La diversidad es una apuesta por el talento, por la transformación de la organización, por hacerla más abierta, por identificar y aprovechar capacidades diferentes, y en definitiva, por un fortalecimiento de la organización."

La formación de los alumnos se ha desarrollado en las aulas del ISPC, además de prácticas en localizaciones como Zaragoza, La Seu d'Urgell (Lleida) o Tivissa (Tarragona).