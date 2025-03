Promotores catalanes dicen que el tope del alquiler ha agravado "aún más" el problema de vivienda

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha valorado muy negativamente los efectos de la declaración de 140 municipios catalanes como Zonas de Mercado Residencial Tenso (ZMRT), con la consecuente aplicación del tope de rentas, que entró en vigor hace un año, y ha asegurado que ha agravado "aún más" el problema de acceso a la vivienda.

"Desde la APCE ya se alertó de que esta medida tendría efectos negativos sobre la oferta en alquiler, provocando una reducción del número de las viviendas presentes en el mercado y sin efectos significativos en cuanto a la reducción de precios", informan en un comunicado este viernes.

Aseguran que, durante este año, "no sólo se ha registrado una importante retirada de pisos en oferta de alquiler, si no que la práctica totalidad de los proyectos de 'build to rent' que estaban previstos hacer en Catalunya han acabado pasando a la venta".

Recuerdan que en 2021 avisaron "del peligro de perjudicar aún más al mercado con este tipo de medidas intervencionistas" y citan una encuesta realizada a los asociados de la APCE un año después de la entrada en vigor en Catalunya de la Ley 11/2020, según la cual, el 28% de las empresas había reorientado alguna de las promociones destinadas al alquiler hacia la venta; el 48% había desestimado alguna de las inversiones previstas de alquiler a medio plazo y un 55% había parado las inversiones a la espera de un posible cambio de escenario.

Entre los motivos principales destacaban la inseguridad jurídica y la imposibilidad de hacer viables algunas operaciones, además de pronosticar una huida de la inversión a otros territorios y efectos negativos sobre la rehabilitación de edificios en alquiler.