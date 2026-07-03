Los propietarios de la futura Finestrelles Torre I en Esplugues (Barcelona) visitan las viviendas

Momento de la jornada de visita - METROPOLITAN HOUSE

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios del proyecto inmobiliario Finestrelles Torre I, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), han participado en una jornada que les ha permitido visitar las viviendas antes de la entrega definitiva, informa Metropolitan House en un comunicado este viernes.

El proyecto se ha llevado a cabo en régimen de cooperativa y ha contado con la gestión integral de la promotora social Metropolitan House.

El inmueble cuenta con 60 viviendas repartidas en planta baja y 15 alturas, la mayoría de tres habitaciones y todas con plaza de aparcamiento y trastero, y el edificio cuenta con piscina comunitaria y zona solárium.

Las obras ya están finalizadas, la promoción se encuentra actualmente en fase de la legalización previa a la entrega de llave y el presidente de la promotora, Rafael Angulo, ha destacado que el momento en que los propietarios pueden entrar por primera vez es "irrepetible".

MODELO COOPERATIVO

Finestrelles Torre I es una promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen general, promovida mediante cooperativa, un modelo en el que los propios adjudicatarios son socios autopromotores del proyecto.

Los dueños han podido seguir la construcción con una aplicación de Metropolitan House: ver la documentación personal de su vivienda e información actualizada del avance de la obra, con explicaciones técnicas, fotos y seguimiento mensual de la excavación y cimentación, estructura, edificación y fase de legalización.