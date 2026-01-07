Prorrogan el convenio Gobierno-Generalitat del Registro de Empresas Acreditadas en la construcción

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este miércoles - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordado prorrogar 4 años más el convenio subscrito en 2022 entre el Departamento de Empresa y Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para regular el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción.

Lo ha explicado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este miércoles, en el que recuerda que el Registro es obligatorio para todas las empresas que deseen intervenir como contratistas o subcontratistas en procesos de subcontratación en obras y que su inscripción debe realizarse antes de iniciar cualquier actividad.

El convenio establece las bases de coordinación y gestión entre la Generalitat y el Ministerio para garantizar la correcta comunicación entre el registro catalán, que dispone de su propia aplicación informática, y la plataforma estatal, que funciona como base de datos general.